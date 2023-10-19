Слова Путина привели Шольца в ярость

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Путина "циником" из-за его слов о войне на Ближнем Востоке.

"Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что в результате военных столкновений могут быть жертвы среди гражданских лиц. Просто невозможно быть более циничным", - заявил Шольц, выступая в немецком парламенте.

Ранее сообщалось, что президент России провел переговоры с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и – как сообщила пресс-служба Кремля – "акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".