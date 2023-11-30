30 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Администрация Сургутского района

В России средняя цена однокомнатной квартиры выросла в 1,6 раз за четыре года

В России с 2020 по ноябрь 2023 года средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла на 64% до 4,6 млн руб.

В исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG "Ипотека в России 2023", основанного на собственных подсчетах Frank RG и данных Росстата, говорится, что в 2020 году средняя цена "однушки" составляла 2,8 млн руб., в 2021 году увеличилась на 17,5% — до 3,3 млн руб. В 2022 год за год средняя цена выросла на 1 млн руб. (+30,3%) — до 4,3 млн руб., в 2023 темпы роста замедлились — до 7%.

Как заявила руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова, цены на недвижимость стали расти более быстрыми темпами с 2020 года после запуска программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека". Ажиотажный спрос на новостройки создает и предстоящее окончание госпрограммы льготной ипотеки, которая действует до 1 июля 2024 года. Кроме того, Банк России вводит с 1 января 2024 года ряд ужесточений для ипотечных кредитов. Речь идет о повышении первоначального взноса до 30% и количественном ограничении на выдачу ипотечных кредитов для банков, сообщает РБК.

Тем временем, Банк России и Агентство по страхованию вкладов ведут работу над возможным увеличением максимального размера страхового возмещения по эскроу-счетам. Верхняя граница страхового покрытия потеряла актуальность.

Теги: квартиры, недвижимость


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