Банк России предложил повысить страховое возмещение участникам долевого строительства

Банк России и Агентство по страхованию вкладов ведут работу над возможным увеличением максимального размера страхового возмещения по эскроу-счетам.

Как сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, в настоящее время действует лимит в 10 млн руб., его уже недостаточно из-за подорожания жилья. Он напомнил, что верхнюю границу страхового покрытия установили в 2015 году, сегодня она потеряла актуальность.

Эксперт отметил, что "под 10 млн, особенно в Москве, не так много можно купить на самом деле", сообщают "Ведомости".

Напомним, с 1 июня 2023 года Центробанк РФ ввел дополнительные ограничения на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Теперь банки будут вынуждены ограничить клиентов планкой не ниже 20% от суммы кредитования, в противном случае регулятор обязывает их увеличить объем резерва по таким займам.