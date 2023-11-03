03 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма

В Верхней Пышме представлен проект благоустройства южной части города

Администрация городского округа Верхняя Пышма представила проект комплексного благоустройства территории, расположенной в районе проспекта Успенский – улицы Октябрьская – улицы Александра Козицына (южная часть города вокруг существующего трамвайного кольца).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с внешней стороны территории, на которой будет сформировано современное общественное пространство, располагается Дворец самбо и единоборств, здание гастрольного универсального театра, Дворец технического творчества "Кванториум" и транспортная эстакада, проходящая вдоль музейного комплекса. Работы по благоустройству уже начались.

проект благоустройства южной части Верхней Пышмы(2023)|Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма

Планом комплексного благоустройства территории предусмотрено создание прогулочных аллей, спортивной площадки с тренажерами, площадок для отдыха, велосипедных дорожек для детей и взрослых, установка детского спортивного оборудования и скульптурно-парковых композиций, места под кафе, цветники, беседки, скамьи с модулем для подзарядки, велопарковки, качели и т.д. Предусмотрены разные элементы озеленения: яблоня сибирская, липа сердцевидная, ирга канадская, сосна кедровая, барбарис Тунберга "GolgenRing", спирея серая, береза повислая Youngii, ольха серая, овсянница метельчатая и т.д.

проект благоустройства южной части Верхней Пышмы(2023)|Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма

Особое внимание при реализации проекта будет уделено инфраструктуре, ориентированной на изменяющуюся схему движения муниципального и междугороднего общественного транспорта. В рамках развития транспортной инфраструктуры будет создана перехватывающая парковка на 466 машиномест и автобусная станция на три поста высадки-посадки пассажиров. В зоне ожидания разместится площадка тихого отдыха, предусматривающая места для зарядки телефонов, точки кафе и навигационные указатели. В остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания, установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. В помещении – теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания. Для безопасности пассажиров по периметру и внутри здания будет установлено круглосуточное видеонаблюдение.

проект благоустройства южной части Верхней Пышмы(2023)|Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма

Как отмечают в администрации городского округа, работа по созданию благоустроенного современного пространства является логичным продолжением по развитию территории Верхней Пышмы, которая еще до недавнего времени являлась пустырем. На рассматриваемой территории появится культурная зона с игровыми комплексами, амфитеатром, сценической площадкой и лекторием.

проект благоустройства южной части Верхней Пышмы(2023)|Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма

В познавательной зоне предполагается разместить уличную библиотеку, игровые комплексы, обеспечивающие нейродинамическое развитие детей разного возраста, в зоне спортивных игр – тренажеры под навесами, пункты проката инвентаря, в зоне ожидания – площадки для тихого отдыха, зарядки для телефона, навигация, а в парковой – беседки, музыкальные качели и аттракционы.

Теги: Верхняя Пышма, благоустройство, проект


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