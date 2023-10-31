В Верхней Пышме представили проект новой пересадочной станции

Власти уральского города Верхняя Пышма в 2024 году запланировали строительство новой пересадочной станции. Она расположится около трамвайного кольца, уже представлен ее проект.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания и установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. В помещении предусмотрены теплые полы, система вентиляции и климат-контроль.

Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании откроется точка общественного питания. А для безопасности пассажиров по периметру и внутри здания будет установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Проектом предусмотрено создание платформы с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной тротуарной брусчаткой и специально оборудованная площадка для мусорных контейнеров. Будут организованы пешеходные дорожки для безопасного передвижения пассажиров. Кроме этого, на прилегающей территории разместятся перехватывающие парковки для автомобилей.