Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 через пару недель его применения в бою

ВСУ потеряли танк Leopard 1A5, полученный от ФРГ, всего через пару недель после того, как его стали применять в боевых действиях, сообщает Forbes, ссылаясь на видео в соцсетях.

"Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно", — говорится в статье.

В начале ноября стало известно, что Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5.

Ранее сообщалось, что переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты. Обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что танк Leopard 1A5 из-за своей 70-миллиметровой брони является самым уязвимым типом военной техники в украинском конфликте.