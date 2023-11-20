Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на поле боя без дополнительной защиты

Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1A5 перебросили к линии фронта без необходимой защиты, на это обратил внимание обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes.

Он прокомментировал появившийся в Сети видеоролик, на который попала машина данного типа, назвав его "зловещим".

"Танк, похоже, не имеет дополнительной брони, - отметил Экс. - Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов".

По его мнению, танк Leopard 1A5 из-за своей 70-миллиметровой брони является самым уязвимым типом военной техники в украинском конфликте, пишет РИА Новости.

В начале ноября стало известно, что Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5. Это следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. Всего Берлин передал Киеву уже 115 таких машин.

В конце октября Forbes сообщил, что за последние дни армия украинского режима потеряла три танка Leopard 2. Отмечалось, что это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с начала наступления в июне.