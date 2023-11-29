ГИБДД ограничила движение на ЕКАД из-за гололеда и массовых ДТП

Свердловская Госавтоинспекция объявила, что на ЕКАД – от Челябинского до Полевского тракта – сегодня ограничено движение для всех видов транспорта. По данным ведомства, причиной стал гололед.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, на данном участке уже произошли дорожно-транспортные происшествия. Сейчас на месте ДТП работают экипажи ДПС. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства и оказывают помощь автомобилистам.

"Сотрудники Госавтоинспекции региона переведены на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий", - уточнили в ведомстве.

Более того, по данным ГИБДД, на территории Нижнесергинского района начались обильные осадки в виде дождя.

"В связи с осложнением погодных и дорожных условий призываем автомобилистов быть предельно осторожными и бдительными во время движения, контролировать управление транспортным средством", - советуют в Госавтоинспекции.