На ЕКАД столкнулись 40 (!) машин. Заявления ГИБДД и прокуратуры

Свердловская Госавтоинспекция объявила о введении ограничений движения грузового и пассажирского транспорта на двух трассах региона. А прокуратура начала проверку из-за массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Как сообщает областное управление ГИБДД в своем Telegram-канале, ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей. В частности, движение ограничено:

на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) с 18 по 26 км Березовского района в обоих направлениях;

на автодороге "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" с 15 км по 47 км в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и Режа).

"Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112", - отметили в ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 29 ноября, на ЕКАД произошло массовое ДТП с участием порядка 40 автомобилей. По предварительным данным, водители не справились с управлением из-за ненадлежащего содержания автодороги (образование зимней скользкости дорожного покрытия, гололеда и снежного наката). Предварительно установлено, что пострадали несколько человек.

"Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, проводимого органами ГИБДД. Прокуратура даст оценку законности принятого решения по результатам проверки, а также правовую оценку деятельности администрации Екатеринбурга и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период", - заявили в надзорном ведомстве.

ОБНОВЛЕНО в 12.07:

В ГИБДД сообщили, что движение грузового и пассажирского транспорта на ЕКАД с 18 по 26 км восстановлено. На трассе "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" с 15 по 47 км ограничения продолжают действовать.