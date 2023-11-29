В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии на ЕКАД

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в сегодняшней массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, в результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАД пострадали 12 человек.

"В приемное отделение ЦГКБ №24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев, всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Четыре человека госпитализированы в ЦГКБ №23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался", - уточнили в ведомстве.

Там заверили, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня, 29 ноября, на ЕКАД произошла массовая авария с участием порядка 40 автомобилей. Свои проверки проводят прокуратура и ГИБДД.