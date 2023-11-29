В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии на ЕКАД

29 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовой аварии на ЕКАД

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в сегодняшней массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве, в результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАД пострадали 12 человек.

"В приемное отделение ЦГКБ №24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев, всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Четыре человека госпитализированы в ЦГКБ №23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался", - уточнили в ведомстве.

Там заверили, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня, 29 ноября, на ЕКАД произошла массовая авария с участием порядка 40 автомобилей. Свои проверки проводят прокуратура и ГИБДД.

Теги: Минздрав, ЕКАД, авария, пострадавшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2023 09:58 Мск На ЕКАД столкнулись 40 (!) машин. Заявления ГИБДД и прокуратуры
Ранее 29.11.2023 08:07 Мск ГИБДД ограничила движение на ЕКАД из-за гололеда и массовых ДТП

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети