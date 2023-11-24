От -22 до +2: в Свердловской области ожидаются "температурные качели"

Синоптики пообещали Свердловской области самые настоящие "температурные качели". В ближайшие дни сильные морозы будут меняться на резкое потепление.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, ночь с 24 на 25 ноября будет довольно морозной: -17-22 градуса. Однако уже днем 25 ноября температура в южных районах Среднего Урала поднимется до -1-6 градусов.

А 26-27 ноября на юге региона ожидается оттепель: в дневные часы температура может доходить до +2 градусов. При этом интенсивных осадков до середины следующей недели не ожидается – в основном они будут небольшие и местами умеренные.

По данным синоптиков, циклон, только что покинувший уральский регион, принес от 50 до 100% месячной нормы снега. Так, в Екатеринбурге выпало около 60%. А меньше всего осадков было на востоке Свердловской области – 10-30% от месячной нормы.

Напомним, сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил убрать выпавший снег до воскресенья.