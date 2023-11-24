Прокуратура Москвы потребовала от властей обеспечить в школах права родителей на бумажные заявления

Общественная организация "Родители Москвы" получили ответ из Прокуратуры г. Москвы в ответ на коллективное обращение с просьбой разобраться с нарушением прав родителей столицы на выбор способа взаимодействия со школами, которые принуждают к электронному документообороту.

В Москве родители жалуются на то, что школы не хотят принимать бумажные заявления, требуя только электронные. Недавно заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин заявил, что это не дело школ - принимать заявления. Они "занимаются обучением и воспитанием". Родителям оставили лишь одну возможность - подать обычное заявление только через этот центр. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова считает, что это поражение граждан в правах.

Прокуратура Москвы тоже признала это нарушение.

"Прокуратура г. Москвы направила в Правительство Москвы письмо с требованием принять меры к обеспечению прав родителей на взаимодействие с образовательной организацией на бумажных носителях при подаче документов на зачисление в образовательное учреждение", - говорится в ответе.



