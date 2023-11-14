Московский образовательный чиновник обозвал "бесперсданниками" родителей, желающих записать ребенка в школу по бумажному заявлению

Родители, которые хотят записать ребенка в школу по обычному бумажному заявлению, - это "бесперсданники". Так их назвал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, рассказывая о дальнейшей цифровизации образования.

Ему задали вопрос, можно ли подать обычное заявление без слива своих (и ребенка) персональных данных в сеть. Он сказал, что власти оставили такую возможность только через его центр.

"Школы на бумажных носителях уже ничем этим не занимаются. Они занимаются обучением и воспитанием. Если уже теперь кому-то, а их очень мало, людям необходимо каким-то образом подать по-другому заявления, а это в основном "бесперсданники", это те же Тепляковы, приводить это все в шоу в школу, мы считаем, что нужно это все оттуда изъять", - сказал чиновник (дословная цитата).

Общественная организация "Родители Москвы" сыронизировала, что "ответственное должностное лицо проявило недюжинный талант в генерировании новейшего термина - "бесперсданники" для группы родителей, которые подают заявление не через мос.ру".

"Заметим, что в течение последних трех лет кратно возросло количество людей, видящих безответственное отношение госорганов к безопасности обработки данных детей и принуждение к курсу на цифровую трансформацию образования. Таким образом, заместитель директора МЦКО не просто неудачно пошутил, а публично занимался возбуждением вражды и унижением целой социальной группы людей, имеющих прекрасное образование и желающих того же своим детям", - написали "Родители Москвы".

Весной депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова возмутилась нервотрепкой с записью ребенка в первый класс через портал mos.ru. Она считает, что граждан просто поражают в правах цифровизацией.