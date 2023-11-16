Закредитованные россияне могут пойти на рынок нелегальных займов - ЦБ

Центральный банк России с удовольствием примет от Госдумы полномочия ужесточать ограничения в отношении банков, которые практикуют выдачу ипотеки крайне закредитованным гражданам. Сейчас ЦБ может ужесточать требования к банкам, если они выдают высокорисковые потребительские кредиты. "Эта мера была бы очень эффективна", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая в Госдуме на соответствующее предложение депутатов.

При этом она высказала опасения по поводу граждан с плохой кредитной историей. Им отказывают в банках, они вынуждены идти кредитоваться в микрофинансовые организации, влезают в еще большие долги. Если им ограничат выдачу займов еще и МФО, они могут уйти на рынок нелегальных кредитов и попасть в руки мошенников, считает Набиуллина.