Более половины способных школьников хотят изучать технологии ИИ

56% российских школьников 7-11-х классов хотели бы изучать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса более тысячи учеников онлайн-школы "Сириус.Курсы", которые опубликовал ТАСС.

При этом изучением ИИ интересуются не только те, кто намерены уйти в сферу информационных технологий. Последних среди опрошенных только 34%. Из них 84% хотят изучать ИИ. А 66% респондентов планируют в будущем работать по другим специальностям. Как легко вычислить, из них интересуются изучением ИИ около 40% (проценты не приводятся, но сказано, что об этом сообщили 289 учеников).

В текущем году в онлайн-школе "Сириус. Курсы" на программах по искусственному интеллекту, математике и программированию прошли обучение более 40 тыс. школьников.

Накануне Правительство поручило Минобрнауки и Минэкономразвития до 30 марта 2024 года разработать образовательные программы для высших учебных заведений по подготовке специалистов в сфере ИИ.

Однако в школах, где активно идет цифровизация, школьников учат не информационным технологиям и ИИ, а чисто пользовательским вещам, считает специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов.

"За овладение технологиями выдают то, что просто учат нажимать кнопки на бытовой технике", - сказал ранее эксперт.

Он подчеркивает, что для развития этих технологий необходимо сильное математическое образование, которого в стране уже нет.