Путин высказался за изучение искусственного интеллекта в школах по примеру Китая

Российский президент Владимир Путин поддержал идею изучения искусственного интеллекта в школах по примеру КНР.

Идею высказал один из участников встречи главы государства с молодыми учеными. "В Китайской Народной Республике со школы начинают изучать искусственный интеллект", - заявил Путин.

По его словам, глава Сбербанка Герман Греф передал ему учебники из Китая, "чуть ли не с первого класса", по которым изучают ИИ. "Нам, с учетом уровня образования в России, это абсолютно нормально, по зубам. Вопрос в том, чтобы правильно выстроить школьные программы - по определенному возрасту", - указал российский лидер. Он отметил, что это будет повышать проникновение искусственного интеллекта в разные сферы, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что к 2030 году России понадобится 70 тысяч ИИ-специалистов.