23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Умные все стали: Предприятия обяжут использовать искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта российскими компаниями станет условием для получения субсидий от государства - применять подход начнут уже в следующем году.

Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на конференции AI Journey. Это будет касаться компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях.

По словам Чернышенко, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета, передает ТАСС.

"Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей", - сказал Чернышенко.

Отметим, что большинство граждан России считают, что уже применяли искусственный интеллект в работе или учебе. Компания iConText Group и Up & Wise поделилась результатами опроса, согласно которым 9% респондентов опрошенных пользуются ИИ регулярно, 27% – время от времени, каждый четвертый начал изучать инструменты с применением ИИ и экспериментировать с ними. Каждый пятый россиянин хотел бы попробовать современную технологию, но не знает, как это сделать. Еще 18% категорически не хотят иметь дело с ИИ.

В способностях ИИ большинство участников опроса сильно сомневаются. 57% считают, что он не сможет заменить врача. 13% сообщили, что не позволят ИИ поставить себе диагноз. Только каждый пятый не исключает, что в некоторых аспектах медицины человек полностью уступит рабочее место компьютеру.

Напомним, ранее Минцифры предложило передать проверку домашних заданий в школе искусственному интеллекту (ИИ), что вызвало резкую критику родителей, экспертов и даже политиков. Уже в 2024 году ведомство хочет, чтобы 50% домашних заданий проверялось автоматически.

Теги: искусственный интеллект, госсубсидии


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