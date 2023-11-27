27 Ноября 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

К 2030 году России понадобится 70 тысяч ИИ-специалистов

В России в настоящее время средний уровень использования искусственного интеллекта в приоритетных отраслях составляет 31,5%.

Во многих сферах деятельности состоялся переход от стадии разработки технологий ИИ к их практическому применению. Как сообщил заместитель председателя кабмина РФ Дмитрий Чернышенко, объем отечественного рынка ИИ по итогам 2022 года превысил 650 млрд руб., что на 18% больше, чем в 2021 году. Более 1 тыс. компаний в России ведут разработки в этой сфере, и более 90 исследовательских центров изучают ИИ и разработки новых решений.

При этом с развитием отрасли растет потребность в специалистах по искусственному интеллекту. Специалисты в сфере ИИ прежде всего востребованы в сфере IT, в финансовых услугах, телекоме, ритейле. Есть большой потенциал в медицине и образовании, что тоже увеличит потребность этих отраслей в ИИ-специалистах, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, 56% российских школьников 7-11-х классов хотели бы изучать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса более тысячи учеников онлайн-школы "Сириус.Курсы".

Теги: ИИ, искусственный интеллект


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