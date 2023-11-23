Глава Астраханской области призывает усилить профилактическую антинаркотическую работу еще в школах

В ходе заседания антинаркотической комиссии в Астраханской области прошло подробное обсуждение мер по предотвращению распространения запрещенных психотропных средств.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что благодаря проводимой профилактике число впервые выявленных наркозависимых астраханцев снизилось на треть.

"Мы стараемся защитить молодежь от наркотиков, проводим профилактические мероприятия, открываем новые секции, строим спортивные объекты и досуговые центры. Правоохранительные органы выявляют и блокируют интернет-ресурсы, где продают запрещенные вещества. Муниципалитеты продолжают бороться с рекламой наркотиков. Только в областном центре обнаружено уже более четырех тысяч подобных надписей на фасадах зданий", - сообщил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

При этом, глава региона отмечает, что несмотря на все применяемые меры, в Астрахани зафиксировано отравление наркотическими веществами. Трое астраханцев скончались до прибытия скорой. В медучреждения области поступил 21 человек, госпитализировано 20. Всем пострадавшим оказана экстренная помощь, большинство из них уже выписаны. В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых. Возбуждены уголовные дела. Идет расследование, отмечает губернатор.

"Среди пострадавших нет детей, но профилактическую работу необходимо начинать ещё в школе - считает губернатор Астраханской области - Во всех образовательных организациях региона ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся, в том числе на выявление склонности к употреблению наркотиков. В текущем году количество отказов родителей от прохождения тестирования уменьшилось по сравнению с предыдущим годом вдвое. Этот инструмент может предотвратить страшные последствия и уберечь нашу молодежь. Я призываю всех быть более бдительными и при первых тревожных признаках у детей и подростков обращаться к специалистам".