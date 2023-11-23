23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге школьник получил 6 лет колонии за попытку поджога военкоматов

В Санкт-Петербурге 17-летний ученик гимназии Егор Балазейкин признан виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт.

Его приговорили к шести годам колонии. С обвинением несовершеннолетний частично не согласился: "Да, бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен". Прокурор зачитал показания Балазейкина, из которых следовало, что подросток поменял свое отношение к спецоперации после изучения материалов в СМИ. После этого он пытался переубедить знакомых с другой позицией, но через некоторое время разочаровался и решил "приступить к более эффективным, как казалось, действиям", отметил прокурор. 

Адвокаты настаивали на полном оправдании юноши. По их мнению, в деле юридически неправильно установлены потерпевшие и не совсем корректно проведена экспертиза вещественных доказательств.

Мать школьника Татьяна Балазейкина после вынесения приговора заявила прессе, что не согласна с ним и намерена его обжаловать, сообщает ТАСС.

Ранее в Перми студент колледжа, готовивший поджог военкомата, попросил заключить с ним соглашение о сотрудничестве.

Теги: военкомат, Петербург, подростки, поджог


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