В Перми студент колледжа, готовивший поджог военкомата, попросил заключить с ним соглашение о сотрудничестве

В Перми 18-летний студент колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев, готовивший поджог военкомата по Индустриальному и Дзержинскому районам города, попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает РБК Пермь.

Он полностью признал вину в том, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в $400.

Адвокат подозреваемого сообщил, что от полученной из военкомата повестки юноша сильно разволновался и захотел избежать призыва. В интернете он вступил в переписку, где ему посоветовали совершить поджог. В пожаре сгорят документы и на воинскую службу не призовут, на СВО не отправят — убеждали собеседники. При личной встрече Замалееву было обещано и вознаграждение.

Молодой человек по найденным в интернете инструкциям изготовил нечто похожее на петарду. Днем 13 сентября он испытал свое изделие на пустыре. Петарда не взорвалась, поскольку использованная обычная спичка не разгорелась. Вечером того же дня полицейские задержали Замалеева в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87а.

14 сентября управление ФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Замалееву предъявили обвинение, отправили под стражу в СИЗО. Проведена взрывотехническая экспертиза. 16 ноября на заседании Пермского краевого суда, изъятое устройство не отнесено к взрывчатым, не содержит взрывчатых веществ и поражающих элементов, не является боеприпасом.