В Тюмени задержали подростков, которые подожгли электровоз

В Тюмени задержали подростков, которые подожгли электровоз.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. По данным telegram-канала 112, поезд стоял пустым в отстое без бригады. Ночью трое пришли в депо, открыли двери, разлили жидкость, достали и подложили из сумки неизвестный предмет, затем подожгли.

По данным "Регнум", подростки рассказали, что за поджог кабины локомотива им обещали заплатить до 530 000 рублей. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело. Его могут квалифицировать как теракт.

СМИ сообщают, эти же молодые люди ранее совершили попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в районе станции Утяшево. Получить комментарий от транспортной прокуратуры, пресс-службы УМВД России по УрФО на транспорте и в СКР не удалось.