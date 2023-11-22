22 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Тюмени раскрыли подробности диверсий на железной дороге

В Следственном комитете прокомментировали диверсии на железной дороге, устроенной тюменскими подростками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Диверсия" и "Покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

17 ноября подростки на территории железнодорожной станции "Тюмень" подожгли локомотив. 1 ноября на перегоне Утяшево - Тюмень они пытались поджечь три релейных шкафа. Однако свой преступный умысел не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам. Подростки оперативно установлены и задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при взаимодействии с УМВД России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО.

Во время допросов поджигатели сообщили, что действовали по указке лиц, с которыми познакомились в соцсетях. Им обещали деньги за поджог.

Двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третьего, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В рамках расследования его действиям также будет дана правовая оценка.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и сбор доказательственной базы. Ход расследования находится на контроле руководства управления.

Теги: подростки, электровоз, поджог, уголовное дело


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