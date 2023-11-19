В Госдуме предложили давать российское гражданство перешедшим на сторону РФ солдатам ВСУ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил давать российское гражданство солдатам ВСУ, перешедшим на сторону России.

"Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их стимулировать к этому делу", - сказал политик в разговоре с News.ru.

Напомним, ранее летчик ВВС ВСУ угнал самолет Су-27 и перелетел на нем на российскую сторону. Об этом российские СМИ сообщили со ссылкой на российского пилота вертолета Ка-52 с позывным "Воевода", который сообщил, что помогал организовать побег. О перебежчике известно, что он является старшим офицером и командиром звена. По некоторым данным, он тайно сотрудничал с российскими военными с начала СВО. Сейчас с ним работают российские силовики. По данным СМИ, пилот может в ближайшее время дать интервью.

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.