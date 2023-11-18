Летчик ВСУ сбежал в Россию на самолете Су-27

Летчик ВВС ВСУ угнал самолет Су-27 и перелетел на нем на российскую сторону. Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на российского пилота вертолета Ка-52 с позывным "Воевода", который сообщил, что помогал организовать побег.

О перебежчике известно, что он является старшим офицером и командиром звена. По некоторым данным, он тайно сотрудничал с российскими военными с начала СВО. Сейчас с ним работают российские силовики.

По данным СМИ, пилот может в ближайшее время дать интервью.