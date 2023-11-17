17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил под арестом студента из Йемена, обвиненного в домогательствах

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест студента из Йемена. Он останется под стражей.
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Ранее сообщалось, что студент якобы домогался к девушкам и насильно трогал их за части тела. После этого представитель государства Юго-Западной Азии был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, Каида Рами Салех Яхья обвиняют по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". В октябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до 6 декабря 2023 года включительно.

Однако адвокат задержанного йеменца подал апелляцию. Областной суд рассмотрел ее в закрытом заседании и вынес решение: постановление Ленинского райсуда оставить без изменений. Таким образом, студент продолжит находиться под стражей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге суд принудительно выдворил из России гражданина Демократической Республики Конго. Африканец пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Теги: студент, арест, апелляция, облсуд


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