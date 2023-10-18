В Екатеринбурге гражданин ДР Конго не смог обжаловать свое выдворение из России

В Екатеринбурге суд принудительно выдворил из России гражданина Демократической Республики Конго. Африканец пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в октябре этого года Чкаловский районный суд уральской столицы признал гражданина ДР Конго Моколо Амос Джаджу виновным по статье КоАП РФ "Нарушение режима пребывания в Российской Федерации". Было установлено, что он не стал уезжать из России по истечении срока временного пребывания.

За это Моколо назначили штраф в 2 тысяч рублей с административным выдворением из страны в принудительной форме. Однако тот подал жалобу в Свердловский областной суд.

Африканец просил изменить решение Чкаловского райсуда и убрать из него принудительное выдворение. В итоге областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Моколо Амос Джаджу будет обязан покинуть Россию.