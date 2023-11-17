Три украинских БПЛА уничтожены в Смоленской области

Над Смоленском утром в пятницу уничтожены украинские БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа", - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ уточнили, что три украинских БПЛА уничтожены в Смоленской области около 8 часов утра.

Вчера силами ПВО было уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску.

В ночь на 14 ноября ВСУ пытались атаковать беспилотниками сразу четыре региона России. Средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.