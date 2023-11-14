Минобороны: В ночь на 14 ноября перехвачено четыре украинских БПЛА

ВСУ в ночь на 14 ноября пытались атаковать беспилотниками сразу четыре региона России.

Как сообщает Минобороны РФ, средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА. Дроны сбиты над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

Baza пишет, что беспилотник минувшей ночью атаковал химический завод в поселке Сельцо Брянской области.

По данным телеграм-канала, в строящемся цеху "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом. Крыша цеха была пробита в трех местах.