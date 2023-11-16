Средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Брянску

Силами ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью были уничтожены два украинских беспилотника над Брянской областью, еще три БПЛА перехвачены над Черным морем, около побережья Крыма.

В ночь на 14 ноября ВСУ пытались атаковать беспилотниками сразу четыре региона России. Средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.