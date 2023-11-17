Об инциденте с нападением на активистов в Екатеринбурге доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с нападением на активистов в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в начале ноября представители общественной организации обнаружили склад с контрафактной алкогольной и табачной продукцией, принадлежащий мигранту из Азербайджана. Утверждалось, что в ходе конфликта с активистами мигрант разбил стекло в их машине и наехал на автомобиле на одного из них.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ отнес Средний Урал к регионам с активной этнической преступностью. А на днях в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов, были задействованы сразу три ведомства.