Глава СК отметил Свердловскую область как регион с активной этнической преступностью

20 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Глава СК отметил Свердловскую область как регион с активной этнической преступностью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, заявление главы ведомства прозвучало на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Бастрыкин отметил, что этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Наиболее привлекательными для миграционных потоков он назвал московский регион и Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую области и Краснодарский край.

"География таких регионов расширяется, что требует сфокусированного внимания, прежде всего, правоохранительных органов", - подчеркнул глава СКР.

Также Александр Бастрыкин представил собирательный портрет преступника-мигранта. По данным следствия, это мужчина – выходец из стран СНГ в возрасте 22-45 лет с начальным образованием, низким уровнем владения русским языком, знаний о российской культуре и истории, основах законодательства, в том числе уголовного.

Напомним, ранее глава СК заинтересовался нападениями мигрантов на жителей Екатеринбурга. Причем это далеко не первый случай, когда внимание Бастрыкина привлекают инциденты с приезжими в столице Урала.

Теги: Бастрыкин, мигранты, СК, преступность, Свердловская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети