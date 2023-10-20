Глава СК отметил Свердловскую область как регион с активной этнической преступностью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, заявление главы ведомства прозвучало на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Бастрыкин отметил, что этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Наиболее привлекательными для миграционных потоков он назвал московский регион и Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую, Новосибирскую области и Краснодарский край.

"География таких регионов расширяется, что требует сфокусированного внимания, прежде всего, правоохранительных органов", - подчеркнул глава СКР.

Также Александр Бастрыкин представил собирательный портрет преступника-мигранта. По данным следствия, это мужчина – выходец из стран СНГ в возрасте 22-45 лет с начальным образованием, низким уровнем владения русским языком, знаний о российской культуре и истории, основах законодательства, в том числе уголовного.

Напомним, ранее глава СК заинтересовался нападениями мигрантов на жителей Екатеринбурга. Причем это далеко не первый случай, когда внимание Бастрыкина привлекают инциденты с приезжими в столице Урала.