14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

СК, полиция и Росгвардия устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов. Задействованы сразу три ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, в данный момент идет расследование уголовного дела по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Как полагают в СК, преступление было совершено уроженцем одной из среднеазиатских республик.

О каком именно инциденте идет речь, в ведомстве не уточнили, но отметили, что по делу в настоящее время проверяются места массового скопления мигрантов и выходцев из ближнего зарубежья. Мероприятие проводится в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга с привлечением сил Росгвардии, МВД и общественников.

Как уточнили в СК, также проверяется исполнение миграционного законодательства. У граждан из ближнего зарубежья отбираются образцы для проведения сравнительных генетических исследований по данному делу.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отнес Свердловскую область к регионам с активной этнической преступностью.

Теги: СК, мигранты, дело, проверки, Екатеринбург


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