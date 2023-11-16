16 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге напали на активистов, накрывших склад паленой водки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на местных активистов. Они нашли склад с подозрительным товаром.

Как рассказал уральский общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, все случилось в начале ноября в гаражном кооперативе на ЖБИ.

"Торговец алкоголем (еще один очень ценный специалист), уроженец Азербайджана Панахов Эльшан Исраил оглы напал на общественников, которые установили, где он хранит свой товар – безакцизные сигареты и паленую водку", - написал Чукреев в своем Telegram-канале.

По его данным, Панахов разбил боковое стекло в машине активистов и попытался сбить на своем авто одного из общественников, который мешал его выезду из ГСК. Чукреев отметил, что полиция якобы две недели никак не реагировала на обращения по данной ситуации.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

Теперь в обстоятельствах будет разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, и.о. главы ведомства Анатолий Надбитов дал поручение о возбуждении уголовного дела.

"Следствие даст правовую оценку указанным фактам, а также действиям лица, препятствовавшего работе общественников. Кроме этого, будут установлены причины и условия, которые способствовали произошедшему", - заверили в СК.

Также в ведомстве обещают принять меры по недопущению впредь подобных фактов.

"Попытка сбить активиста, который не давал выехать из гаража до приезда полиции, закончилась вполне логично и закономерно: ведешь себя как зверье, отвечай перед УК РФ", - прокомментировал возбуждение дела Дмитрий Чукреев.

Теги: активисты, нападение, дело, СК, Екатеринбург


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