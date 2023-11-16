В Екатеринбурге напали на активистов, накрывших склад паленой водки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на местных активистов. Они нашли склад с подозрительным товаром.

Как рассказал уральский общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, все случилось в начале ноября в гаражном кооперативе на ЖБИ.

"Торговец алкоголем (еще один очень ценный специалист), уроженец Азербайджана Панахов Эльшан Исраил оглы напал на общественников, которые установили, где он хранит свой товар – безакцизные сигареты и паленую водку", - написал Чукреев в своем Telegram-канале.

По его данным, Панахов разбил боковое стекло в машине активистов и попытался сбить на своем авто одного из общественников, который мешал его выезду из ГСК. Чукреев отметил, что полиция якобы две недели никак не реагировала на обращения по данной ситуации.

Теперь в обстоятельствах будет разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, и.о. главы ведомства Анатолий Надбитов дал поручение о возбуждении уголовного дела.

"Следствие даст правовую оценку указанным фактам, а также действиям лица, препятствовавшего работе общественников. Кроме этого, будут установлены причины и условия, которые способствовали произошедшему", - заверили в СК.

Также в ведомстве обещают принять меры по недопущению впредь подобных фактов.

"Попытка сбить активиста, который не давал выехать из гаража до приезда полиции, закончилась вполне логично и закономерно: ведешь себя как зверье, отвечай перед УК РФ", - прокомментировал возбуждение дела Дмитрий Чукреев.