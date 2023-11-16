УК: При обрушении пятиэтажки в Астрахани пропало пять человек

Управляющая компания сообщила о поиске пяти жильцов, проживающих в обрушившемся доме в Астрахани. Ранее в МЧС рассказали, что в здании по адресу Вокзальная, 1А обвалились третий и четвертый подъезды.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную УК, спасатели звонят пропавшим, но никто из них не берет трубку. Под завалами их пока не обнаружили. Глава региона Игорь Бабушкин написал в своем Telegram-канале, что пропавшие являются жителями двух квартир.

"Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - добавил губернатор.

Напомним, обрушение произошло сегодня и унесло жизнь пенсионерки. До этого, как передают слова очевидца в МЧС, по внешней стене здания пошла трещина.

Для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32, 37 и 4-й школы. На данный момент все региональные министерства и службы переведены на круглосуточный режим работы.