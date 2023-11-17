Стала известна предварительная причина обрушения части дома в Астрахани

Обрушение части дома в Астрахани, согласно предварительным данным, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ.

Они проводились в одной из квартир. Как сообщает в Telegram региональное управление СК России, в результате работ были повреждены несущие конструкции.

Управляющая компания сообщила о поиске пяти жильцов, проживающих в обрушившемся доме в Астрахани. Ранее в МЧС рассказали, что в здании по адресу Вокзальная, 1А обвалились третий и четвертый подъезды