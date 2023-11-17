17 Ноября 2023
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Происшествия Южный ФО Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Стала известна предварительная причина обрушения части дома в Астрахани

Обрушение части дома в Астрахани, согласно предварительным данным, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ.

Они проводились в одной из квартир. Как сообщает в Telegram региональное управление СК России, в результате работ были повреждены несущие конструкции.

Управляющая компания сообщила о поиске пяти жильцов, проживающих в обрушившемся доме в Астрахани. Ранее в МЧС рассказали, что в здании по адресу Вокзальная, 1А обвалились третий и четвертый подъезды

Теги: Астрахань, обрушение, дом


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Развитие сюжета:

Ранее 17.11.2023 01:04 Мск В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2023 21:05 Мск УК: При обрушении пятиэтажки в Астрахани пропало пять человек

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