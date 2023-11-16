Для одного из фигурантов дела о покушении на Соловьева попросили принудительное лечение

Гособвинитель попросила применить принудительное лечение к одному из фигурантов дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Речь идет о Василии Стрижакове, передает ТАСС. Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. "Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера", - сказала гособвинитель.

О подготовке покушения на Соловьева стало известно в апреле 2022 года. Тогда во время одного из публичных мероприятий о предотвращении покушения на журналиста сообщил Владимир Путин, а ФСБ позже уточнила, что речь идет о Соловьеве.

Сообщалось, что убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины членами запрещенной в России неонацистской террористической организации.