Суд направил на принудительное лечение одного из фигурантов дела о нападении на Соловьева

Василия Стрижакова, проходящего по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева, направили на принудительное лечение. Решение принял Второй западный окружной военный суд Москвы.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на суд, Стрижаков отправится медорганизацию, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. От уголовной ответственности фигурант освобожден.

Напомним, на принудительном лечении настаивало Гособвинение, утверждающее, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила невменяемость Стрижакова.

О подготовке покушения на Соловьева стало известно в апреле 2022 года. Тогда во время одного из публичных мероприятий о предотвращении покушения на журналиста сообщил Владимир Путин, а ФСБ позже уточнила, что речь идет о Соловьеве.

Сообщалось, что убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины членами запрещенной в России неонацистской террористической организации.