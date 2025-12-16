16 Декабря 2025
Уральский ФО
Происшествия В России
Признал вину один из обвиняемых в покушении на журналиста Соловьева

Один из обвиняемых по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева, Тимофей Мокий, частично признал вину в поджоге военкоматов в двух регионах России – Рязанской и Тульской областях.

"Желания убить Соловьева у меня не было. Признаю я только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Это не был теракт, а моей целью было уничтожение имущества", - приводит "Ъ" показания Мокия, данные им сегодня на одном из заседаний Второго Западного окружного военного суда.

Издание уточняет, что обвиняемыми по делу о покушении на Соловьёва проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

В апреле 2022 г. во время одного из публичных мероприятий о предотвращении покушения на известного журналиста сообщил Владимир Путин, а ФСБ позже уточнила, что речь идет о Соловьёве. Сообщалось, что убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. Были задержаны несколько человек, одного из фигурантов позже направили на принудительное психиатрическое лечение.

Ранее 12.09.2025 13:08 Мск Раскрыта еще одна попытка покушения на телеведущего Владимира Соловьева
Ранее 16.11.2023 19:28 Мск Суд направил на принудительное лечение одного из фигурантов дела о нападении на Соловьева
Ранее 16.11.2023 15:43 Мск Для одного из фигурантов дела о покушении на Соловьева попросили принудительное лечение
Ранее 06.06.2022 12:00 Мск В Москве арестован ещё один подозреваемый в подготовке покушения на журналиста Соловьёва
Ранее 26.04.2022 21:34 Мск Подозреваемые в подготовке покушения на Владимира Соловьева арестованы на два месяца
Ранее 26.04.2022 08:10 Мск Володин призвал Зеленского ответить за готовившееся покушение на журналиста Соловьёва
Ранее 25.04.2022 18:45 Мск Те, кто собирался взорвать машину Соловьёва, предположительно, хотели убить и других журналистов
Ранее 25.04.2022 16:26 Мск СКР: Нацисты-террористы собирались взорвать машину Владимира Соловьева
Ранее 25.04.2022 15:50 Мск Соловьев - о планировавшемся покушении: Это напрямую имеет отношение к Зеленскому
Ранее 25.04.2022 13:58 Мск ФСБ сегодня предотвратила покушение на убийство журналиста Соловьева - Путин

