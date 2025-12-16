Признал вину один из обвиняемых в покушении на журналиста Соловьева

Один из обвиняемых по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева, Тимофей Мокий, частично признал вину в поджоге военкоматов в двух регионах России – Рязанской и Тульской областях.

"Желания убить Соловьева у меня не было. Признаю я только поджог военкоматов в Рабочем Поселке Рязанской области и в Тульской области. Это не был теракт, а моей целью было уничтожение имущества", - приводит "Ъ" показания Мокия, данные им сегодня на одном из заседаний Второго Западного окружного военного суда.

Издание уточняет, что обвиняемыми по делу о покушении на Соловьёва проходят семь человек: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

В апреле 2022 г. во время одного из публичных мероприятий о предотвращении покушения на известного журналиста сообщил Владимир Путин, а ФСБ позже уточнила, что речь идет о Соловьёве. Сообщалось, что убийство планировалось по заданию Службы безопасности Украины членами запрещенной в России неонацистской террористической организации. Были задержаны несколько человек, одного из фигурантов позже направили на принудительное психиатрическое лечение.