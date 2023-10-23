Официально: в Свердловской области завершился пожароопасный сезон

Сегодня, 23 октября, в Свердловской области официально завершен пожароопасный сезон. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

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Соответствующий приказ подписал глава Минприроды региона Денис Мамонтов. Теперь авиабаза займется обслуживанием и консервации техники и средств тушения, а лесничества и парки начнут подводить итоги работы.

Напомним, в октябре сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов выплатили очередные долги по зарплате. Люди не получали денег три месяца.

После этого прокуратура внесла представление свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву из-за долгов перед пожарными.