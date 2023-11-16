16 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

В свердловском МЧС отказались назвать причины пожаров в Сосьве, Таежном и Шайдурихе

В МЧС отказались назвать причины пожаров в уральских поселках, которые случились минувшими весной и летом.

Напомним, в этом году произошли крупные пожары в поселках Сосьва и Таежный, а также в селе Шайдуриха. В результате были погибшие и пострадавшие, кроме этого, огонь уничтожил жилые дома.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков, по факту всех пожаров возбуждены уголовные дела. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

"Предварительные причины, конечно, определены. Но идет следствие, пожарно-технические экспертизы еще не завершены. Поэтому по завершении всех мероприятий точные причины будут озвучены. Но пока я их не озвучу", - заявил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар, уничтоживший четверть домов в уральском селе Шайдуриха, пришел со стороны Березовского лесничества.

Теги: МЧС, поселки, пожары, причины


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