Молодые ученые не видят никаких перспектив российской науки - доклад РАН

Российская академия наук (РАН) представила в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию новый доклад о реализации государственной научно-технической политики в России. Из него следует, что сами ученые не ждут от российской науки ничего хорошего.

Доклад пока не опубликован, на него ссылается "Парламентская газета". В нем отмечается, что с 2010 года удельный вес молодых исследователей до 29 лет в стране падает. Научные кадры стареют, "свежей крови" недостаточно. Молодежь если и удается привлечь в науку, то не удается удержать. Так, доля научных сотрудников в возрасте до 39 лет стабильно растет, но после 40 лет стабильно падает.

"Этот факт говорит о том, что на входе условия довольно привлекательные, но механизмов для закрепления в науке и развития своих направлений не так много", — говорится в документе.

Осенью 2022 года РАН и Росатом провели онлайн-опрос российских ученых по всей стране. Они перспектив не видят, хотя чем больше срок, тем больше верящих в российскую науку. Ее будущее через год в светлых тонах видят 10%, а через 10 лет - 33%. При этом среди ученых до 29 лет будущее науки через год как мрачное или очень мрачное оценивают 64%. Ученые не верят не только в будущее науки в целом, но и в возможность реализовать собственные профессиональные планы. Среди тех, кому до 29 лет, таких 55%.

Средний возраст исследователей в России сегодня составляет 46 лет. Это на 5 лет больше, чем средний возраст занятых в экономике. При этом почти 40% исследователей сегодня старше 50 лет, в том числе почти 25% - старше 60 лет.

Показательно, что затраты на исследования и разработки в России составляют около 1% ВВП, или около 127 тыс. долларов в расчете на одного ученого. В Японии, США и Германии это в 2-4 раза больше.

Напомним, 2022-2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно указу президента РФ, основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.

Почти две трети россиян (63%) считают, что в настоящее время в России престижно быть ученым и заниматься научной деятельностью, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Однако член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что российская наука и образование нормально не финансируются. По его словам, в Институте прикладной математики, где рассчитывали "Луну-25", зарплата старшего научного сотрудника 27 тыс. рублей. А учителя в обычных школах в регионах получают 15-20 тыс. В этих условиях никакого светлого будущего нет ни у образования, ни у науки.