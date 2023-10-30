30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство значительно упростило получение степени кандидата наук

Теперь соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

"Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В 2021 году подобный порядок защиты диссертации был установлен для соискателей учёной степени доктора наук. Тогда было определено, что у соискателей докторской степени в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования.

Также вводится понятие "разовых" диссертационных советов, которые будут необходимы для защиты конкретных научных работ, "специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета".

Отметим, что процесс упрощения получения степени кандидата наук начался не так давно, а в начале десятых он, наоборот, усложнялся. Так, в 2013 году правительство изменило порядок присуждения ученых степеней. Среди прочего увеличилось число необходимых для защиты научных публикаций, а вот доклады на конференциях и препринты перестали учитывать. Это привело к резкому сокращению количества защит.

Теги: правительство, кандидат наук, диссертация


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