15 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Талантливым российским школьникам, проживающим за рубежом, могут упростить поступление в вузы

Российским школьникам, которые проживают за рубежом и принимают там участие в школьных олимпиадах по общеобразовательным предметам, могут упростить процедуру поступления в российские вузы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Он предлагает уравнять в правах победителей всероссийских олимпиад и проживающих за рубежом детей — граждан РФ, которые победили на соответствующих олимпиадах по общеобразовательным предметам в иностранных государствах. Согласно действующему законодательству, первые могут получить право на прием в вуз без вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета.

Отмечается, что законопроект согласуется с конституционными целями оказания поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Это будет способствовать укреплению интеллектуального и кадрового потенциала страны.

Интересно, что недавно аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму, но был отозван. Авторы нового законопроекта: председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, его первый заместитель Александр Мажуга и присоединившийся к ним председатель Комитета по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"За победителями престижных международных олимпиад из Казахстана, Белорусии, Узбекистана, других стран, где проживают наши соотечественники, ведут "охоту" зарубежные университеты из США, Австралии, Китая. Чтобы наши вузы могли составить им конкуренцию в борьбе за юные таланты, необходимо упростить порядок поступления в российские вузы для наших соотечественников, которых объединяет с Россией общность языка и истории. Российское образование продолжает оставаться "мягкой силой", привлекающей талантливую молодежь из многих стран мира, поэтому необходимо создавать особые условия для ребят, уже показавших исключительные результаты на международном уровне", - написал Кабышев в своем телеграм-канале.

Теги: вуз, школа, высшее образование


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