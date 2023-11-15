15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Wildberries после проверки Генпрокуратуры изменила около 20 правил

Генпрокуратура РФ завершила проверку компании Wildberries. По ее результатам маркетплейс изменил около 20 норм, которые регламентируют отношения сервиса, продавцов и покупателей.

Как сообщает Генпрокуратура в Telegram-канале, исключена обязанность покупателя проверять качество при получении товара. Кроме того, срок доставки может быть продлен только по согласованию с потребителем.

Отмечается, что у покупателя появилось безусловное право отказаться от товара после его покупки, в том числе от технически сложных устройств. Также после проверки маркетплейс сократил срок рассмотрения претензии о замене товара.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров. Позднее Wildberries приняла решение отменить комиссию в случае прямой оплаты товаров картами Visa и Mastercard.

Теги: Wildberries, Генпрокуратура


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