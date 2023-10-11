Екатеринбуржцы используют старую капсулу времени для посланий потомкам

Новую стильную Капсулу времени, представленную в преддверии 300-летия Екатеринбурга, решили не использовать для закладки посланий потомкам. Вместо нее под землю поместят старый саркофаг, который подняли на поверхность 18 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

Напомним, что именно в музее проводили вскрытие Капсулы времени, а 13 октября в его стенах откроется выставка со всем содержимым и самим саркофагом. Последний, к сожалению, пробудет у историков недолго - его заберут, чтобы заложить новые послания екатеринбуржцам будущего и поместят в землю еще на 50 лет.

"Центральный экспонат выставки, сама Капсула времени, покинет музей чуть раньше. Принято решение, что резервуар, созданный когда-то сотрудниками СвердлНИИхиммаша и завода "УралхиммашЦ, станет контейнером для нового послания потомкам в 2073 год", - рассказали в музее.

Чем вызвано такое решение, в музее не пояснили. Накануне.RU обратилось в пресс-службы МИЕ и администрации Екатеринбурга для разъяснения ситуации.

Напомним, изготовление новой капсулы доверили предприятию "Прайм-Карбон". Для создания корпуса 1,4 м в высоту и 60 м в диаметре выбрали карбон, что намного прочнее стали, из которого сделан предыдущий саркофаг, но при этом не уступающий ему в износостойкости. Для декоративного покрытия использовалось углеродное волокно российской марки "Аспро" с целью передать преемственность и переход из традиционных материалов к современным полимерным. Почему же контейнер решили не использовать - неизвестно.

В то же время, 50-летний саркофаг отлично показал себя - при вскрытии не было обнаружено ни одного пострадавшего объекта. Вероятно, причиной тому стало избыточное давление внутри. Сама капсула тоже находится в отличном состоянии.