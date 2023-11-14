15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве матери и дочери в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту двойного убийства в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

По данным следствия, 14 ноября 2023 года в одной из квартир Екатеринбурга обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний знакомый девочки, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером в квартире дома по улице Билимбаевской. Сообщалось, что подозреваемый юноша проживал дома один: отца у него нет, а мать оставила ребенка, чтобы устроить личную жизнь. Подросток редко посещал школу и был предоставлен сам себе. Когда он заподозрил подругу в измене, то якобы сразу придумал наказание и в доме девушки нанес ей четыре ножевых ранения. После этого парень спрятался в кладовке, где стал поджидать мать убитой, чтобы избавиться от свидетелей. 62-летней женщине также было нанесено четыре удара ножом.

После убийства подросток якобы забрал у матери подруги банковскую карту, снял с нее 20 тыс. рублей и пошел гулять с другом. Тогда подросток и рассказал о произошедшем. Друг сделал вид, что никому ничего не расскажет, но оставшись один, позвонил старшему брату подозреваемого, который уже и сообщил о случившимся в полицию.

На место происшествия прибыл и отец убитой восьмиклассницы. По его словам, о трагедии ему рассказала другая дочь - мужчина же давно развелся с ныне убитой супругой и проживал по другому адресу. Попасть в квартиру у потерявшего дочь отца не вышло - все было опечатано. Как мужчина рассказал журналистам, он до последнего не верил в произошедшее, подозреваемого знал лично. Из квартиры также пропала собака - питомец убитой девушки.

Вскоре после преступления парень был задержан. Сейчас он уже дал признательные показания. Его могут на месяц отправить в психиатрическую больницу.

Теги: школьник, девушка, убийство


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