Подозреваемого в убийстве подруги и ее матери подростка могут отправить в психбольницу

16-летнего подростка из Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве своей подруги и ее матери, могут на 30 дней отправить в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "4 канал" в своем Telegram со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, парень проживал дома один: отца у него нет, а мать оставила ребенка, чтобы устроить личную жизнь. Подросток редко посещал школу и был предоставлен сам себе. Когда он заподозрил подругу в измене, то якобы сразу придумал наказание и в доме девушки нанес ей четыре ножевых ранения. После этого парень спрятался в кладовке, где стал поджидать мать убитой, чтобы избавиться от свидетелей. 62-летней женщине также было нанесено четыре удара ножом.

"Вероятно, его отправят в Кировград отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, но до этого, возможно, дней 30 пролежит в психиатрической больнице", - добавил источник.

Как передают Telegram-каналы, после убийства подросток якобы забрал у матери подруги банковскую карту, снял с нее 20 тыс. рублей и пошел гулять с другом. Тогда подросток и рассказал о произошедшем. Друг сделал вид, что никому ничего не расскажет, но оставшись один, позвонил старшему брату подозреваемого, который уже и сообщил о случившимся в полицию.

На место происшествия прибыл и отец убитой восьмиклассницы. По его словам, о трагедии ему рассказала другая дочь - мужчина же давно развелся с ныне убитой супругой и проживал по другому адресу. Попасть в квартиру у потерявшего дочь отца не вышло - все было опечатано. Как мужчина рассказал журналистам, он до последнего не верил в произошедшее, подозреваемого знал лично. Из квартиры также пропала собака - питомец убитой девушки.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером в квартире дома по улице Билимбаевской. Вскоре после преступления парень был задержан. Сейчас он уже дал признательные показания.

По факту обнаружения тел двух человек возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". По данным СК, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.