В Екатеринбурге школьник зарезал девушку и ее мать

В Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку, а после расправился и с ее матерью. Он задержан, расследуется уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, все случилось накануне вечером: 16-летний подросток пришел в гости к своей подруге из другой школы. В какой-то момент они поругались, парень схватил нож и набросился на восьмиклассницу, ударив ее в шею и спину.

В результате девушка скончалась от потери крови. После этого малолетний убийца дождался 62-летнюю мать погибшей с работы и зарезал ее. Вскоре парень был задержан. Он уже дал признательные показания, сейчас с ним работают следователи.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту обнаружения тел двух человек в квартире дома по улице Билимбаевской возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Подозреваемый допрашивается по обстоятельствам случившегося.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности убитых, так и подозреваемого. Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения, а подозреваемым – молодой человек 2007 года рождения.

По данным СК, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.