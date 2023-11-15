Силовики рассказали об еще одной жертве уральского школьника, арестованного за двойное убийство

Силовики раскрыли новые подробности жуткого убийства в Екатеринбурге, где школьник расправился со своей подругой и ее матерью. Парня отправили под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, 16-летнему юноше предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух лиц из корыстных побуждений". По версии следствия, в квартире дома по улице Билимбаевской подросток убил девушку 2009 года рождения и ее мать 1962 года рождения. После молодой человек похитил принадлежащее убитым имущество, распорядившись им по своему усмотрению.

По делу назначен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Решается вопрос о судебной психолого-психиатрической экспертизе в отношении задержанного. Сегодня суд заключил уральца под стражу.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, молодой человек и до этого уже состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних территориального ОВД за прогулы в школе и причастность к грабежу в 2022 году, но тогда его к уголовной ответственности не привлекли из-за малолетнего возраста.

"Он воспитывался матерью в неполной семье, отец отношений с ними не поддерживает. Последнее профилактическое мероприятие с ныне задержанным фигурантом уголовного дела проводилось сотрудниками уголовного розыска 3 ноября текущего года, за 11 дней до совершенного убийства. Жертвой подростка стали не только его девушка и возможная будущая теща, а также любимый домашний питомец погибших – собака породы шпиц по кличке Булка, с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что в ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном.

"На вопрос полицейских "Как ты теперь будешь жить со всем этим?", он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые. Наряд ППСП, задержавший подозреваемого, изъял похищенные в квартире жертв личные вещи, в том числе деньги", - добавил Валерий Горелых.

Расследование дела находится на контроле руководства регионального СК России. Сообщалось, что подозреваемого в убийстве подруги и ее матери подростка могут отправить в психбольницу.